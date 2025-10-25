Isparta'da kedilere 'pati ve kuyruk kesildi' iddiası Vali Erin tarafından yalanlandı

Isparta Valisi Abdullah Erin, kedilerin pati ve kuyruklarının kesildiği iddialarını delil ve mağdur bulunmadığı gerekçesiyle yalanladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 21:53
Vali Erin: Elimizde tek bir delil, mağdur veya bütünlüğü bozulmuş kedi yok

Isparta Valisi Abdullah Erin, kentte sahipsiz kedilerin büyü amaçlı pati ve kuyruklarının kesildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Erin, Valilik olarak her zaman doğruyu söylediklerini, yanlış bilgi vermenin kimseye bir şey katmayacağını belirtti. Erin, "Doğru olmayan bir şeyi doğru göstermek haddimiz değil. Biz Cumhurbaşkanımız adına hareket ederiz, burada halka hizmet etmekle mükellef insanlarız. Doğru bilgiyi vatandaşımıza ulaştırmak bizim görevimiz, neyse onu söyleriz." dedi.

Erin, sahipsiz köpeklerle ilgili daha önce yayılan yanıltıcı haberlerin ardından şimdi de kedilere ilişkin benzer bir iddianın gündeme getirildiğini belirterek, "Bir fırtına koparılıyor, olmayan bir fırtına, bunun kuvveti artırıla artırıla baskı oluşturuluyor. Bu baskı sonucunda da bazı kamu görevlileri, siyasetçiler, açıklama yapıyoruz. Bu konuyla ilgili bir tane delil, bir tane vücut bütünlüğü bozulmuş kedi, bir tane şikayetçi veya mağdur bilgisi ve belgesi elimizde yoktur." ifadelerini kullandı.

Isparta Barosu tarafından savcılığa yapılan bir suç duyurusu bulunduğunu aktaran Erin, adliye, emniyet ve jandarmayla irtibat halinde olduklarını, şehir merkezinde konuyla ilgili tüm gelişmelerin incelendiğini bildirdi.

Erin, "Bir Vali olarak derim ki 'Şu mahallede bir kedinin kuyruğunu kesmişler.'" diyerek, Başsavcının özel görevlendirdiği bir ekibin çalışmalar yürüttüğünü; baronun suç duyurusunda ise taraf, mağdur, şikayetçi veya somut delil ve mekanın belirtilmediğini söyledi.

Sonuç olarak, Vali Erin iddiaların desteklenecek somut delillerinin bulunmadığını vurguladı ve kamuoyuna doğru bilgi ulaştırmanın önemine dikkat çekti.

Isparta Valisi Abdullah Erin, kentte sahipsiz kedilerin büyü yapmak için pati ve kuyruklarının kesildiğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

