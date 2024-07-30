Isparta'da Kızının Bıçakladığı Baba Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trajik Bir Olay

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde, 20 yaşındaki D.Z., tartışma sırasında babası 49 yaşındaki Osman Z.'yi bıçakladı.

Tartışmanın Sebebi Belirsiz: Baba ve kızı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi: İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osman Z., hastaneye kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

D.Z. Gözaltına Alındı: Olayın ardından zanlı durumundaki D.Z. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Bu olay, bölgedeki toplumda büyük bir üzüntü yarattı.