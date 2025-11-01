Isparta'da 'Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz' Sergisi Açıldı

Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı sergi, IYAŞ Park'ta açıldı ve 3 gün ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 01.11.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 23:36
İlkokul öğrencilerinden kültürel mirasa vurgulu sergi

Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, ailelerinin desteğiyle geçmişte kullanılan yöresel kıyafetler, halı, kilim, fincan ve ilimizin simgesi gül ürünleriyle zengin bir sergi hazırladı.

Sergi IYAŞ Park Alışveriş Merkezinde açıldı ve ziyaretçilere 3 gün boyunca açık olacak.

Öğretmen Ümit Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişini bilmeyen neslin bugününe sahip çıkamayacağını vurgulayarak serginin amacını şu sözlerle anlattı:

'Sergide, geçmişten günümüze gelen kültürel değerlerimizi temsil eden yöresel kıyafetlerimiz, geçmişte kullandığımız araç gereçler, özellikle ilimizin kültürünü yansıtan gül ürünlerimizi geleceğe taşımak istedik'

Güven, çocukların hazırlık sürecinden büyük keyif aldıklarını, velilerin ise yoğun destek verdiğini söyledi. Çeyiz sandıklarının açıldığını, anneanneler ve babaannelerin ziyaret edildiğini belirten Güven, 'Ümit ediyorum ki çocuklar için çok güzel bir deneyim olmuştur. Çünkü gelecek onlara emanet.' diye konuştu.

