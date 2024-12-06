DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.470.944,55 1,26%

Isparta'da LPG Tankı Patladı: 2 Yaralı

Isparta'da oto tamirhanesinde LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı, yangında maddi hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:03
Isparta'da LPG Tankı Patladı: 2 Yaralı

Isparta'da LPG Tankı Patlaması Sonrasında Yaralılar Var

Isparta'nın Sanayi Mahallesi Petek Sanayi'de bir oto tamirhanesinde meydana gelen LPG tankı patlaması, 2 kişiyi yaraladı.

Olayın Detayları

Patlama, bir otomobilin LPG tankının erken yaşta arızalanması sonucu gerçekleşti. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri duruma müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, iki kişi dumandan etkilendi.

Maddi Hasar ve Araç Durumu

Olay sonucu işyerinde önemli maddi hasar oluştu ve patlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın sebebine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Isparta'da bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Isparta'da bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Peribacasındaki Çökme Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!
3
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
4
Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı
5
Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü
6
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı
7
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor