Isparta'da LPG Tankı Patladı: 2 Yaralı

Isparta'da LPG Tankı Patlaması Sonrasında Yaralılar Var

Isparta'nın Sanayi Mahallesi Petek Sanayi'de bir oto tamirhanesinde meydana gelen LPG tankı patlaması, 2 kişiyi yaraladı.

Olayın Detayları

Patlama, bir otomobilin LPG tankının erken yaşta arızalanması sonucu gerçekleşti. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri duruma müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, iki kişi dumandan etkilendi.

Maddi Hasar ve Araç Durumu

Olay sonucu işyerinde önemli maddi hasar oluştu ve patlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın sebebine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Isparta'da bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.