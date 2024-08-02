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Isparta'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Isparta'da otomobilin motosikletten çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı; iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:59
Isparta'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Isparta'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda, M.E.S. yönetimindeki 35 BIM 009 plakalı otomobil, Emre Ç. tarafından kullanılan 32 AEJ 193 plakalı motosiklete çarptı.

Yaralananlar ve Olay Yeri Müdahalesi

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve otomobilin çarptığı motosikletle savrulan bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede ulaştı.

Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, otomobilin motosikleti vurmasının ardından iki yaralıya çarpması anları açıkça görülüyor. Bu tür kazaların önlenmesi adına dikkatli olunması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Isparta’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik...

Isparta’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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