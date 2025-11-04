Isparta'da Otobüs Şoföründen İnsanlık Dersi: Yaralı Köpeği Kurtarmaya Çalıştı

Isparta'da otobüs şoföründen insanlık dersi: Yaralı köpeği kurtarmaya çalıştı

Isparta'da görevli özel halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, sefer sırasında yolda yaralı halde yatan bir köpeği görünce otobüsünü durdurdu ve yolcuların da yardımıyla köpeği araca alarak veterinere götürdü. Olay, 31 Ekim Çarşamba günü Akkent TOKİ hattında meydana geldi.

Bayındır, köpeği dikkatle otobüse taşıdıktan sonra çarşı merkezine ulaşıp, burada belediyeye bağlı acil müdahale ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan köpek, daha sonra belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Üç gün boyunca serumla yaşatılmaya çalışılan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anları ise otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Şoförün anlatımı ve duyguları

Olayı anlatan Musa Bayındır, "Yolun ortasında siyah bir köpeğin yattığını gördüm. Hemen otobüsü durdurarak yanına gittim. Durumu görünce vakit kaybetmeden belediyeyi aradım, gelmelerinin zaman alacağını söylediler. Ben de köpeği alıp çarşıya getirebileceğimi belirttim ve otobüse taşıdım" dedi.

Bayındır, köpeğin kurtarılamadığını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Ölüm haberini alınca şok oldum, dünya başıma yıkıldı. Ölmeseydi, onu sahiplenip bakımını üstlenmeyi düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Yolcuların desteği ve çağrı

Olay sırasında otobüste bulunan üç yolcunun da köpeğin taşınmasında yardımcı olduğunu söyleyen Bayındır, yolcuların kendisine "Mükemmel bir insansın, böyle bir durumda bile yardım ediyorsan cennetliksin" dediğini aktardı.

Bayındır, herkese seslenerek şu çağrıda bulundu: "Eğer yardıma muhtaç bir canlı görürseniz, ilk müdahaleyi yapamıyor olsanız bile hemen ilgili birimlere haber verin. Barınak ekipleri bu konuda gerçekten çok duyarlı, kısa sürede gelip yardımcı oluyorlar. Lütfen böyle durumlarda duyarsız kalmayalım; bu bizim insani görevimiz."

Olayın görüntüleri ise otobüsün güvenlik kameralarına yansırken, Bayındır ve yolcuların müdahalesi haber ekipleri tarafından da kayda geçti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ MUSA BAYINDIR