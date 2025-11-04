Isparta'da Otobüs Şoföründen İnsanlık Dersi: Yaralı Köpeği Kurtarmaya Çalıştı

Isparta'da otobüs şoförü Musa Bayındır, 31 Ekim'de yolda yaralı bir köpeği otobüsüne alıp veterinere götürdü; üç gün süren müdahalelere rağmen köpek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:52
Isparta'da Otobüs Şoföründen İnsanlık Dersi: Yaralı Köpeği Kurtarmaya Çalıştı

Isparta'da otobüs şoföründen insanlık dersi: Yaralı köpeği kurtarmaya çalıştı

Isparta'da görevli özel halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, sefer sırasında yolda yaralı halde yatan bir köpeği görünce otobüsünü durdurdu ve yolcuların da yardımıyla köpeği araca alarak veterinere götürdü. Olay, 31 Ekim Çarşamba günü Akkent TOKİ hattında meydana geldi.

Bayındır, köpeği dikkatle otobüse taşıdıktan sonra çarşı merkezine ulaşıp, burada belediyeye bağlı acil müdahale ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan köpek, daha sonra belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Üç gün boyunca serumla yaşatılmaya çalışılan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anları ise otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Şoförün anlatımı ve duyguları

Olayı anlatan Musa Bayındır, "Yolun ortasında siyah bir köpeğin yattığını gördüm. Hemen otobüsü durdurarak yanına gittim. Durumu görünce vakit kaybetmeden belediyeyi aradım, gelmelerinin zaman alacağını söylediler. Ben de köpeği alıp çarşıya getirebileceğimi belirttim ve otobüse taşıdım" dedi.

Bayındır, köpeğin kurtarılamadığını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Ölüm haberini alınca şok oldum, dünya başıma yıkıldı. Ölmeseydi, onu sahiplenip bakımını üstlenmeyi düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Yolcuların desteği ve çağrı

Olay sırasında otobüste bulunan üç yolcunun da köpeğin taşınmasında yardımcı olduğunu söyleyen Bayındır, yolcuların kendisine "Mükemmel bir insansın, böyle bir durumda bile yardım ediyorsan cennetliksin" dediğini aktardı.

Bayındır, herkese seslenerek şu çağrıda bulundu: "Eğer yardıma muhtaç bir canlı görürseniz, ilk müdahaleyi yapamıyor olsanız bile hemen ilgili birimlere haber verin. Barınak ekipleri bu konuda gerçekten çok duyarlı, kısa sürede gelip yardımcı oluyorlar. Lütfen böyle durumlarda duyarsız kalmayalım; bu bizim insani görevimiz."

Olayın görüntüleri ise otobüsün güvenlik kameralarına yansırken, Bayındır ve yolcuların müdahalesi haber ekipleri tarafından da kayda geçti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ MUSA BAYINDIR

OTOBÜS ŞOFÖRÜ MUSA BAYINDIR

OLAY ANLARI İSE OTOBÜSÜN KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
4
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
5
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti