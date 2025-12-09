DOLAR
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu

Isparta'da polis kılığına giren 3 şüpheli, 2 kişiyi 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar karşılığında dolandırdı; operasyonla yakalanıp tutuklandılar.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:29
Olayın Özeti

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 2 vatandaşı telefonla irtibat kurarak çeşitli hesaplara toplam 1 milyon 962 bin TL gönderilmesini sağladı. Ardından mağdurların evlerini satıp elde ettikleri parayı 70 bin 472 dolar olarak teslim almalarını organize eden dolandırıcılar, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan araçla Isparta'ya geldiklerini tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu araç, 6 Aralık Cumartesi günü düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda 70 bin 472 dolar ile birlikte 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Aralık Pazar günü adliyeye sevk edildi. Adli mercilerce tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.

