Isparta'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Isparta'da Sağanak Yağışın Etkileri

Isparta'da meydana gelen sağanak yağış, şehirdeki günlük yaşantıyı olumsuz etkiledi. Özellikle Batıkent ve Işıkkent Mahalleleri'nde yağış nedeniyle sürücüler zorlanarak ilerledi.

Su Birikintileri Problemi

Ayrıca, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu durum, trafiği ciddi şekilde aksattı ve yaya geçişlerinde de sıkıntılar yaşandı.

Ekipler Çalışmalara Devam Ediyor

Yağış sonrasında zabıta ve itfaiye ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde acil müdahale çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin gayretleri, günlük yaşamın normale dönmesine katkı sağlıyor.

Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Batıkent ve Işıkkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Batıkent ve Işıkkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Batıkent ve Işıkkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.