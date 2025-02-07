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Isparta'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Genç Kafasını Kaldırıma Çarptı

Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında düşen 16 yaşındaki gencin kafatası çatladı. Olayın detayları ve aile açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:20
Isparta'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Genç Kafasını Kaldırıma Çarptı

Isparta'da Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Yaralanma

Isparta'nın Sidre Mahallesi’nde 4 Şubat'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Salih Yıldırım, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Yapılan muayenede, gencin kafatasında çatlak tespit edildi.

Olay Anı ve Gencin Açıklamaları

Salih, camiye giderken karşısına çıkan köpeklerden korkarak geri dönmek istediği sırada, arkasında peşinden koşmaya başlayan köpekler olduğunu belirtti. Yıldırım, olay anında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arkama bakarken dengesiz bir şekilde düştüm ve kafamı kaldırıma çarptım. Ayağımın dibine kadar geldiler ama ısırmadılar. Kaç dakika yerde yattığımı hatırlamıyorum. Daha sonra kalkıp yakındaki sağlık ocağına gittim, pansuman yapıldı. Babamı aradım ve hastaneye gittik. Yüzüm şişmeye devam etti, müşahede altına alındım."

Aile Üzerindeki Etkisi

Salih Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım, oğlunun durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti. Olay sonrası hastaneye girmesine izin verilmediğini söyleyen Anne Yıldırım, "Dayanamam diye bana haber vermediler. Müşahede altında tutulacağını öğrendiğimde hastaneye gittim. Oğlumu o halde görünce çok kötü hissettim. Allah bir daha göstermesin, çok zor bir durum. Sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığını duyuyorduk. Şimdi bizim başımıza geldi. Benim evladıma oldu, başkasının evladına olmasın. Yetkililer bu konuda bir çözüm bulsun."

Olay, sahipsiz köpeklerin neden olduğu insan güvenliğini sorgulatan bir duruma işaret ederken, ailenin yaşadığı acı ve endişe ise toplumun dikkatini bu soruna çekiyor.

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