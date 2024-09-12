Isparta'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Ailesine Acı Haber Verildi

Isparta'daki Acı Kaybın Detayları
Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen bir silah kazasında hayatını kaybetti. Şehit Çapan'ın acı haberi Isparta'daki ailesine yetkililer tarafından bildirildi.
Aileye Destek
Zeytin Dalı Harekatı'nın sıcak çatışma bölgesinde yaşanan bu talihsiz olay sonrasında, Isparta'nın Zafer Mahallesi'nde yaşayan şehidin eşi Makbule Çapan'a acı haber ulaştırıldı.
Taziye ve Cenaze Töreni
Ailelerinin yanında olmak için Isparta Belediyesi ekipleri, şehidin yaşadığı binanın önüne Türk bayrağı astı ve bahçeye taziye çadırı kurdu. İki çocuk babası Onur Çapan'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.