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Isparta'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Ailesine Acı Haber Verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Onur Çapan'ın eşi ve ailesine acı haber ulaştı. Şehidin cenazesi yarın törenle defnedilecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 00:46
Isparta'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Ailesine Acı Haber Verildi

Isparta'daki Acı Kaybın Detayları

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen bir silah kazasında hayatını kaybetti. Şehit Çapan'ın acı haberi Isparta'daki ailesine yetkililer tarafından bildirildi.

Aileye Destek

Zeytin Dalı Harekatı'nın sıcak çatışma bölgesinde yaşanan bu talihsiz olay sonrasında, Isparta'nın Zafer Mahallesi'nde yaşayan şehidin eşi Makbule Çapan'a acı haber ulaştırıldı.

Taziye ve Cenaze Töreni

Ailelerinin yanında olmak için Isparta Belediyesi ekipleri, şehidin yaşadığı binanın önüne Türk bayrağı astı ve bahçeye taziye çadırı kurdu. İki çocuk babası Onur Çapan'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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