Isparta'da Sevda Gündüz Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi: Halk Otobüsünü Sürüyor

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:50
Sevda Gündüz, Antalya'da bir turizm şirketinde çalıştıktan sonra Isparta'ya taşındı ve küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu otobüs şoförlüğüne adım attı.

45 yaşındaki Gündüz, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra halk otobüsü kullanmaya başladı. Vatandaşların gösterdiği ilgi ve güvenden duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kendi ifadesiyle: "Direksiyon başında kendimi çok iyi hissediyorum. Strese girdiğimde direksiyon başına geçmek bana her zaman ilaç gibi geliyor. Artık kendimi bir aşçı olarak değil şoför olarak tanımlıyorum."

İspartalıların, otobüsün şoför koltuğunda bir kadını görünce verdikleri olumlu tepkilerden etkilendiğini anlatan Gündüz, "Beni görünce çok mutlu oluyorlar. Her yolcuyu güler yüzle karşılıyorum. Otobüs adeta bir sohbet ortamına dönüşüyor." diye konuştu.

Gündüz, hayal kuran ancak cesaret edemeyen kadınlara örnek olmayı amaçladığını belirterek, kadınların erkeklerden bir farkı olmadığını ve inandıktan ve çabaladıktan sonra her şeyi başarabileceklerini vurguladı.

