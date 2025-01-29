Isparta'da Sığırcıkların Muhteşem Dansı

Isparta'da sığırcıkların gökyüzünde gerçekleştirdiği etkileyici dans, hayranlık uyandıran görüntülerle izleyenleri büyüledi.

Kaymakkapı Meydanı'nın semalarında, akşam saatlerinde yüzlerce sığırcık bir araya gelerek havada muhteşem bir gösteri düzenledi. Dakikalarca çeşitli yönlerde uyumlu bir şekilde uçan bu kuşlar, ani dönüş hareketleri sırasında çıkardıkları seslerle adeta bir senfoni oluşturdu.

Göz alıcı bu doğal gösteri, etraftaki vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi, sığırcıkların havadaki gösterisini cep telefonlarının kamerasıyla kayda almayı ihmal etmedi.

Ancak sığırcıkların büyüleyici dansı, havanın kararmasıyla birlikte sona erdi. Bu olağanüstü manzara, Isparta'nın doğasının bir başka güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.