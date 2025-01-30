Isparta'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Isparta'da kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sis, günlük yaşamı zorlaştırdı. Şehir merkezinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis farlarını ve dörtlü ikaz ışıklarını açarak trafiği idare etmeye çalıştı. Ancak, bu durum trafiğin akışında aksamalara yol açtı.

Trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür hava koşullarında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Isparta'da kent genelinde sis etkili oldu.

Isparta'da kent genelinde sis etkili oldu.