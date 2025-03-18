Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga: 24 Yaralı

Isparta'da Şok Olay: 24 Somalili Asker Yaralandı

Isparta'da, eğitim gören Somalili askerler arasında meydana gelen kargaşada 24 asker yaralandı. Olay, General İhsan Alper Kışlası'nda düzenlenen bir futbol maçının ardından patlak verdi.

Olayın Detayları ve Yaralıların Durumu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kavga sonrasında yaralanan askerlerden biri dışında, diğerlerinin sağlık durumu iyi. Yaralı askerler, ildeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, mevcut durumda kışlada olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

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Olayla ilgili idari ve adli tahkikat, ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir.

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında çıkan kavgada 24 asker yaralandı. Isparta Valisi Abdullah Erin, kavgada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında çıkan kavgada 24 asker yaralandı. Isparta Valisi Abdullah Erin, kavgada yaralanan askerleri ziyaret etti.