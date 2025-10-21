Isparta'da Sonbahar Renkleri: Zindan Mağarası ve Vadi Havadan Görüntülendi

Isparta Aksu'daki Zindan Mağarası ve vadisi sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl renklere büründü; havadan görüntüler fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:58
Isparta'da Sonbahar Renkleri Ziyaretçilerini Büyülüyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin gezilebilir en uzun mağaralarından biri olan Zindan Mağarasının bulunduğu vadi, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Bölge, havadan çekilen görüntülerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Havadan Görüntüler Doğa Tutkunlarını Çekiyor

Vadinin sonbahar renkleri, fotoğraf ve doğa severlerin uğrak yeri haline geldi. Yılda yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağara ile bulunduğu vadi, özellikle mevsimsel renklenmeyle dikkat çekiyor.

Tarihi ve Kültürel Zenginlikler

Bölge yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda taşıdığı tarihi mirasla da öne çıkıyor. Vadide Roma köprüsü, Eurymedon Açık Hava Tapınağı ve Irmak tanrıçasının mozaiği gibi önemli eserler bulunuyor.

Sonbaharın sunduğu renk cümbüşü, hem doğa hem de kültür turizmi açısından bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde Türkiye'nin gezilebilir en uzun mağaralarından Zindan Mağarası'nın bulunduğu vadi, sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

