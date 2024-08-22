Isparta'da Tabanca ile İşlenen Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Isparta'da Cinayet Olayı

Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen olayda, R.C. (55) isimli bir kişi, husumetlisi E.K. (50) tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olay, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Göltaş mevkisi'nde, R.C.'nin kamyonunu park edip brandasını düzeltmeye çalıştığı sırada gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, E.K., takip ettiği R.C.’yi bu sırada tabancayla vurdu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, R.C.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Zanlının Yakalanması

Olayın ardından kaçan E.K., güvenlik güçleri tarafından Gelendost ilçesi'nde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

Pişmanlık İfadesi

Cezaevine sevk edilen E.K., bir gazetecinin "Pişman mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı.