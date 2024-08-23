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Isparta'da Taksici, Bekçilerden Kaçan Şüpheliyi Yakaladı

Isparta'da bir taksici, bekçilerden kaçan şüpheliyi hızlı bir müdahale ile yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:15
Isparta'da Taksici, Bekçilerden Kaçan Şüpheliyi Yakaladı

Isparta'da Taksici Kahramanlığı

Isparta'da meydana gelen olayda, bekçilerden kaçan bir şüpheli, taksi şoförü tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Kovalamaca Anları Güvenlik Kamerasında

Taksici Murat Petek, trafikte ilerlerken bir şüphelinin kaçtığını fark etti. Hızla aracını durdurarak şüpheliyi takibi başlattı. Taksiyle peşinden gittiği şüpheli, bir ara sokaktan kaçarak uzaklaşmak istedi. Ancak Petek, aracı durdurup koşarak onu yakaladı.

Petek'in Açıklamaları

Murat Petek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bekçilerden kaçan birinin arkasından gitmeye karar verdim. Kaçan kişi başka bir sokağa girdiğinde aracımı durdurup onun peşine düştüm. Belki riskli bir durumdu ama bu nedenle pişman değilim," dedi. "Hırsızlık yapmış olabilir veya daha fenalarını işlemiştir, bu yüzden harekete geçtim." ifadelerini kullandı.

Olay Anı Kaydedildi

Olayın anı, Petek'in aracındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bekçiler ile şüpheli arasındaki kovalamaca ve taksi şoförünün havaya kalkarak şüpheliyi yakaladığı anlar yer alıyor.

Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi, taksi şoförü yakalayarak teslim etti. Kentte taksicilik...

Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi, taksi şoförü yakalayarak teslim etti. Kentte taksicilik yapan Murat Petek, açıklamada bulundu.

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