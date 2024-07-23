Isparta'da Tarım Aracı Devrildi, Bebek Hayatını Kaybetti

Isparta'da Feci Kaza

Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, "pat pat" olarak bilinen tarım aracı şarampole devrildi. Kaza sonucunda 1 yaşındaki Eylül Yıldız hayatını kaybederken, sürücü Hatice A. (46) ve yanında bulunan Merve A. (10) yaralandı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Büyükkabaca beldesinde Karşı Mahalle'de yaşanan kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın Sonuçları ve İleri İşlemler

Ne yazık ki, kazada yaşamını yitiren bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.