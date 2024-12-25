DOLAR
35,2 -0,01%
EURO
36,65 0%
ALTIN
2.962,27 0,02%
BITCOIN
3.487.203,2 0%

Isparta'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Isparta'da buzlanma riski nedeniyle 1 gün süreyle taşımalı eğitime ara verildi. Öğrenciler izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:56
Isparta'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Isparta'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Isparta merkez ile Keçiborlu, Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde buzlanma tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öğrenciler İzinli Sayılacak

İlgili açıklamada, kent merkezindeki okullara köylerden taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimine 1 gün ara verileceği vurgulandı. "Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de ise tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'deki Kurşunlama Olaylarının Zanlıları Yakalandı
2
Kazakistan'da Düşen Uçak Enkazında Gizemli Delikler Tartışma Yarattı
3
26 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
Düzce'de Minibüste Şok Ölüm: Bir Kişi Silahla Vuruldu
5
Silivri'deki Civata Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
6
Antalya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir