Isparta'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Isparta'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Isparta merkez ile Keçiborlu, Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde buzlanma tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öğrenciler İzinli Sayılacak

İlgili açıklamada, kent merkezindeki okullara köylerden taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimine 1 gün ara verileceği vurgulandı. "Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de ise tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.