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Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 02:30
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 02:30
Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'da Kaza Sonrası Acı Haber

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir trafik kazası, bir can kaybı ve yaralı ile sonuçlandı. Hüyüklü beldesindeki Yalvaç Caddesi'nde 54 yaşındaki Muammer A., kullandığı 32 ABT 179 plakalı otomobille yolun karşısına geçmekte olan 77 yaşındaki Özlen Kömürcü ve 2 yaşındaki Tilyan Mert'e çarptı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özlen Kömürcü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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