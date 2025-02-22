Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:24
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentten transit geçen bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, durdurulan otobüste gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 700 sentetik hap üretiminde kullanılabilecek uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanan zanlının, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yargılanacağı belirtildi.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

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