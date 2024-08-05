Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı, kentteki uyuşturucu ticaretiyle ilgili bilgi aldıktan sonra kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yasa Dışı Kenevir Ekimi Tespiti

Operasyon sırasında, bir zanlının yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri, söz konusu kişi ile ilgili gerekli işlemleri yaptı.

Zanlının Adalet Süreci

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.