Isparta'da Uyuşturucu Ticaretinden 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Isparta'da uyuşturucu ticareti zanlısı yakalandı
12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulundu
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.
Bugün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
