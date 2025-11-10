Isparta'da Uyuşturucu Ticaretinden 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Isparta'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.