Isparta'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı: Alageyikler ve Kurtlar Görüntülendi

Isparta'daki ormanlık alanda alageyikler ve kurtlar fotokapana yansıdı. Doğa Koruma ekipleri görüntüleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:04
Isparta'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı: Alageyikler ve Kurtlar Görüntülendi

Isparta'da Doğanın Gizli Kahramanları Ortaya Çıktı

Isparta'da ormanlık alanlarda yapılan gözlemler, alageyik ve kurdu fotokapanlarla görüntülemeyi başardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu etkileyici görüntüleri kaydedebilmek için ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapanlarla doğanın gerçek güzelliklerine tanıklık etti.

Doğanın Anları Sosyal Medyada Paylaşıldı

Elde edilen görüntüler, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından "Doğa poz vermez, sadece olduğu gibi yaşar. Bize düşen de fotokapanlarımızla anı yakalamak" açıklamasıyla paylaşıldı. Bu paylaşım, hem yaban hayatın korunmasına dikkat çekerken hem de doğanın sunduğu güzellikleri gözler önüne serdi.

Isparta'nın zengin biyoçeşitliliği, bu tür projeler aracılığıyla daha iyi anlaşılmakta ve korunmaktadır. Alageyikler, doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşırken, kurtlar da ekosistemin dengesi için kritik bir rol oynamaktadır.

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