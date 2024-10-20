Isparta'da Yangın Anında İyilik Dolu Davranış

Isparta'da Yangın Sırasında Duyarlı İyilik

Isparta'nın Kutlubey Mahallesi'nde meydana gelen bir yangında, dumandan etkilenenlere yardım etmek amacıyla bir büfeden su alan üç genç kadın, iş yeri sahibini bulamayınca aldıkları ürünlerin parasını tezgahın üzerine bırakarak ayrıldı. Bu özverili davranış, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın ve Yardım Çalışmaları

Yangın, bir eğlence merkezinde çıktı ve yangın söndürme çalışmaları boyunca itfaiye ekipleri ile çevre esnafı da büyük bir özveri gösterdi. Yangın sırasında panikleyen vatandaşlar, su almak için mahalledeki büfeye yöneldi.

Güvenlik Kamerası Kayıtlarında İyilik Anları

Büfe sahibi Bilal Demir, olay anında komşusunun işletmesinde yangına müdahale ettiğini ve bu sebeple dükkanda bulunamadığını belirtti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, üç genç kadının yardım için geldiğini söyleyen Demir, "Ben yokken suları alıp parasını tezgaha bırakmışlar. Tezgahın üzerinde paraları görünce güvenlik kamerasına baktım. Olayı görünce çok mutlu oldum. Bu devirde böyle bir davranış görmek zor. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Isparta'da Kutlubey Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde yangın çıktı, söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ile çevredeki esnaf da destek verdi. Yangın sırasında panik yapanlara su almak için mahalledeki büfeye gelen üç genç kadın, esnafı yerinde bulamayınca aldıkları ürünlerin parasını tezgaha bırakarak ayrıldı. Büfe sahibi Bilal Demir, gazetecilere açıklamalarda bulundu.