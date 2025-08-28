Isparta'da yangın havuzları bakımdan geçirildi — 82 su toplama noktası

Isparta'da yangın söndürme havuzları bakımdan geçirildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Burdur, Bucak ve Sütçüler orman işletme müdürlüklerinin sorumluluk alanındaki yangın söndürme havuzları ve su toplama çukurlarında bakım ve yenileme çalışması yürüttü.

Yapılan çalışmalar, orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı olup, su kaynaklarının sürekliliğini sağlamak için havuzların temizliği ve gerekli onarımları kapsadı.

Sütçüler Orman İşletme Şefi Ayşe Deniz Erdeğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada "2014'te inşa edilen havuzların helikopter başta olmak üzere yangın söndürmede kullanılan araçlara su sağladığını" söyledi. Erdeğer, Çandır bölgesindeki havuzun kapasitesinin 750 ton olduğunu belirterek "Bölgemizde 1500 tonluk havuzlar da mevcut. Yangın esnasında helikopterler, arazözler, su tankları ve köylere dağıtılan tankerler buradan su alabiliyor. Isparta Bölge Müdürlüğü bünyesinde 82 su toplama havuzu var. Sütçüler'de 13 yangın havuzu ve 4 su toplama çukuru yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Erdeğer'den uyarı

Erdeğer, yangın söndürme havuzlarına girilmesinin çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek "Dışarıdan cazip görünebilir ama içine girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Özellikle çocuklarımız için büyük risk taşıyor." uyarısında bulundu.

Ayrıca, yangınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Erdeğer, izin verilmeyen alanlarda ateş yakılmamasını ve yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılmasını istedi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme havuzu ve su toplama çukurlarında bakım ve yenileme çalışması yaptı. Ekipler, Burdur, Bucak ve Sütçüler orman işletme müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan su toplama çukurları ve yangın söndürme havuzlarında çalışma yürüttü.