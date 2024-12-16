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Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 18 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:47
Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 18 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Aksel Seyahat firmasına ait bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Olay, 42 US 888 plakalı otobüsün Isparta-Eğirdir kara yolu üzerindeki Miskinler mevkisi'nde devrilmesi ile meydana geldi. Kazanın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kazada hayatını kaybeden kişi ile yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin iç kanama şüphesi ile hastaneye sevk edildiği, diğerlerinin durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişi için üzüntü duyduğunu ifade etti ve yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını...

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını...

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

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