Isparta'daki Askeri Helikopter Kazasında Şehit Sayısı 6'ya Yükseldi

Isparta'daki Askeri Helikopter Kazası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kazada ağır yaralanan bir personelin hastaneye sevk edildikten sonra kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklama ve Başsağlığı

MSB'den yapılan açıklamada, "Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.