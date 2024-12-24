Isparta'daki Feci Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Isparta'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 32 ACY 756 plakalı kamyonet ile 32 E 2022 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonet, Furkan A. tarafından, otomobil ise Ali Ü. tarafından kullanılmaktaydı.

Kaza, Isparta - Eğirdir kara yolu üzerindeki Akkent Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Olayın hemen ardından, kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri acil müdahale için sevk edildi.

Olayda yaralanan otomobil sürücüsü Ali Ü., sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.