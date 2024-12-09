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Isparta'daki Helikopter Kazası: Görevlinin Şok Anları

Isparta'da düşen helikopter kazasını gören akaryakıt istasyonu görevlisi, o anları anlattı. 6 asker şehit oldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:05
Isparta'daki Helikopter Kazası: Görevlinin Şok Anları

Isparta'da Helikopter Kazası: Şehit Askerler Hakkında Üzücü Bilgiler

Isparta'da meydana gelen helikopter kazası, bölgede büyük üzüntü yarattı. Eğitim uçuşu yapan bir helikopterin düşmesi sonucu, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli dahil olmak üzere 6 asker şehit oldu.

Görgü Tanığından Korkunç Detaylar

Kaza sırasında akaryakıt istasyonunda çalışan Mustafa Yılmaz, yaşananları gazetecilere anlattı. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını vurgulayan Yılmaz, "Uçuşu önce normal bir uçuş zannetmiştik ama gürültü koptu ve düşer düşmez helikopter alev aldı." şeklinde konuştu.

Yılmaz, bir araca yakıt vermeye çıktığında duyduğu çarpışma sesinin ardından helikopterin pervanesinin düştüğünü ve hemen ardından tüm helikopterin yere çakıldığını belirtti. Düşen helikopterin hemen alev topuna döndüğünü kaydeden Yılmaz, Isparta Kara Havacılık Okulu'na yakın bir bölgede sürekli helikopter uçuşu gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Diğer Helikopter Güvenli İniş Yaptı

Olayın ardından düşen helikopterin havada temas ettiği diğer askeri helikopterin bölgede güvenli bir iniş yaptığı ve kaza bölgesinde detaylı incelemelerin yapıldığı öğrenildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan bu üzücü olay, sivil halkı da derinden etkiledi. Kazada hayatını kaybeden askerler için taziyeler düzenleniyor.

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