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Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan 6 Askerin Cenazeleri Uğurlandı

Isparta'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:54
Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan 6 Askerin Cenazeleri Uğurlandı

Isparta'da Helikopter Kazasından Acı Kayıp

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 asker şehit oldu. Olay, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Cenazelerin Memlekete Uğurlanışı

Şehitlerin cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından askeri yetkililerce alındı. Türk bayrağına sarılı tabutlar, Süleyman Demirel Havalimanı'na eskort eşliğinde getirildi. Burada düzenlenen askeri tören sırasında, şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dualar edildi.

Törene Üst Düzey Katılım

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin, şehit aileleri ve askeri erkan katıldı. Törenin sonunda şehitlerin naaşları askeri uçağa konularak memleketlerine uğurlandı.

Geçmiş Olay

Dün sabah saatlerinde Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren helikopterlerden biri düştü. Bu acı olayda, aralarında Tuğgeneral İsa Baydilli’nin de bulunduğu 6 askerimiz şehit oldu.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri Süleyman Demirel...

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Törende, şehit yakınları üzüntü yaşadı.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri Süleyman Demirel...

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Törende, şehit yakınları üzüntü yaşadı.

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Isparta'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan 6 Askerin Cenazeleri Uğurlandı

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