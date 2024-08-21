Isparta'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Karakaya köyü sınırları içinde meydana gelen orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangında, 10 hektarlık meşelik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni üzerinde ise yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale İçin Geniş Kapsamlı Bir Operasyon

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı yönlendirildi. Toplamda 50 personel, havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonla yangına müdahale etti.