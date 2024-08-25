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Isparta'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta Karatepe mevkisinde çıkan orman yangını, hızlı müdahaleyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:16
Isparta'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Karatepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, başarılı bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangına Hızlı Müdahale

Bölgeye yapılan ihbar üzerine, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 1 su ikmal aracı, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 2 hizmet aracı ile toplamda 36 personel gönderildi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Çıkan yangının nedeni henüz belirlenemediği için bölgeye yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi. Yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede söndürüldü.

Önemli Bilgi: Orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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