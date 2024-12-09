Isparta'daki Şehit Astsubay Hüseyin İpek'in Ailesine Acı Haber Ulaştı

Isparta'da Helikopter Kazasında Şehit Olan Astsubay İpek'in Ailesine Acı Haber

Isparta'da yaşanan trajik bir helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit İpek'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki eşi Elif İpek ve Nevşehir'den gelen annesi Sevgi, babası İkram İpek'e üzücü durumda haber verildi.

Şehit İpek'in yaşadığı eve Türk bayrağı asılırken, evin önüne bir taziye çadırı kuruldu. Bu hüzünlü olay, bölgedeki tüm vatandaşların kalbini derinden etkiledi.

Cenazenin, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özyayla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı. İpek'in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı. İpek'in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.