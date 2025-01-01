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Isparta'dan Havalanan Eğitim Uçağı Denizli'de Sert İniş Yaptı, 1 Yaralı

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesinde sert iniş yaptı; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:43
Isparta'dan Havalanan Eğitim Uçağı Denizli'de Sert İniş Yaptı, 1 Yaralı

Denizli’nin Çal İlçesinde Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen olayda, Isparta'dan havalanan bir eğitim uçağı, İsabeyli Mahallesi'ndeki Ali Çeşmesi mevkisine sert bir iniş gerçekleştirdi. Bu beklenmedik durum sonucunda uçaktaki iki kişiden biri yaralandı.

Olay sonrası, durumun bildirilmesiyle birlikte sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralı olan kişinin durumu hakkında henüz net bilgiler edinilemedi ancak ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte gerekli müdahalenin yapılması sağlandı.

Uçuş güvenliği yetkilileri, olayla ilgili olarak inceleme başlatırken, yaralanan kişinin durumu hakkında güncel bilgiler paylaşıldıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

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