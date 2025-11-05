Isparta Eğirdir'de Elma Bahçesinde Yaklaşık 1 Metrelik Obruklar; Ev Duvarlarında Çatlaklar

Eğirdir'de bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar oluştu; yakınındaki evin duvarlarında çatlaklar oluştu, teknik inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:47
Eğirdir ilçesindeki bir elma bahçesinde ortaya çıkan yaklaşık 1 metre derinliğindeki obruklar, bölge sakinleri ve üreticilerde endişe yarattı. Obruklarla birlikte bahçeye ait bir evin duvarlarında da çatlaklar oluştu.

Yetkililer ve Ziraat Odası'nın Değerlendirmesi

Isparta Ziraat Odası Birliği Başkanı Müstahattin Can Selçuk, olayı değerlendirirken obrukların yeraltı sularının çekilmesi ve kontrolsüz sondajlar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Selçuk, "Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir. Bizler bu obrukların kontrolsüz sondajlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Devlet Su İşleri’ne konu hakkında bilgi verildi ve gerekli önlemler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Selçuk ayrıca bu yılı çiftçiler açısından zor bir sezon olarak nitelendirerek, "Bu yıl hem don olayı yaşadık hem de dolu zararı gördük. Üstelik Eğirdir Gölü’nden çiftçilere su verilmedi. Bu nedenle üreticilerimiz, ürünlerini kurtarabilmek için sondajlara yönelmek zorunda kaldı. Elbette bitkilerin yaşayabilmesi için suya ihtiyaç var" dedi.

Olası Nedenler ve İleri Teknik İnceleme

Selçuk, yeraltındaki su kanallarının sondajlarla dengesinin bozulmasının obruklara yol açtığını düşündüklerini belirtti ve sondajların kayıt altına alınarak denetim altına alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, obruğun yakınındaki evde obruğa doğru uzanan çatlaklar bulunduğunu, bölgede bir fay hattı ihtimalini değerlendirerek Süleyman Demirel Üniversitesi ile temas kurup teknik inceleme talep edeceğini söyledi.

Olayla ilgili olarak yetkililerin teknik inceleme başlattığı, Devlet Su İşlerine bilgi verildiği ve gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi. Selçuk, kış mevsimine girilirken bol yağış beklentisinin bu tür sorunları hafifletmesini umduklarını da ekledi.

