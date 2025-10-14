Isparta Eğirdir'de Kaybolan Hurşit Yıldırım (75) Bulundu

İlçenin dağlık alanında kamp yapmak için giden ve kaybolduğu bildirilen Hurşit Yıldırım (75), arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Arama kurtarma çalışması

Hakkında kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'ı bulmak için ekipler seferber oldu. Çalışmalarda dron ve iz takip köpeklerinin desteği ile Akpınar köyü Oluklacı mevkisi'nin doğu kısmında arama yapıldı ve Yıldırım bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Yıldırım, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayın geçmişi

Demir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yıldırım, 3 gün önce kamp yapmak amacıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisi'ne gitmiş; arkadaşı İ.Ö. ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı. JAK ve AFAD ekipleri yürüttükleri arama kurtarma çalışmalarıyla Yıldırım'a ulaştı.

