Isparta Eğirdir'de Kaybolan Hurşit Yıldırım (75) Bulundu

Isparta Eğirdir'de kamp için gittiği dağlık alanda kaybolan Hurşit Yıldırım (75), JAK ve AFAD ekiplerinin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmayla bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:52
Isparta Eğirdir'de Kaybolan Hurşit Yıldırım (75) Bulundu

Isparta Eğirdir'de Kaybolan Hurşit Yıldırım (75) Bulundu

İlçenin dağlık alanında kamp yapmak için giden ve kaybolduğu bildirilen Hurşit Yıldırım (75), arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Arama kurtarma çalışması

Hakkında kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'ı bulmak için ekipler seferber oldu. Çalışmalarda dron ve iz takip köpeklerinin desteği ile Akpınar köyü Oluklacı mevkisi'nin doğu kısmında arama yapıldı ve Yıldırım bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Yıldırım, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayın geçmişi

Demir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yıldırım, 3 gün önce kamp yapmak amacıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisi'ne gitmiş; arkadaşı İ.Ö. ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı. JAK ve AFAD ekipleri yürüttükleri arama kurtarma çalışmalarıyla Yıldırım'a ulaştı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamp yapmak için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen kişiye...

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamp yapmak için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen kişiye ulaşıldı. Yıldırım'ı bulmak için JAK ve AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamp yapmak için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen kişiye...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL