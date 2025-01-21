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Isparta Emniyet Müdürü Bildirici, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasına destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:08
Isparta Emniyet Müdürü Bildirici, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Isparta İl Emniyet Müdürü Bildirici, AA'nın Oylamasına Katıldı

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, profesyonel fotoğrafçıların ve amatörlerin çektiği birbirinden güzide kareleri oylayarak, yılın en dikkat çekici fotoğraflarını seçmeyi amaçlıyor.

Bildirici, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışma ve kültürel etkinlikler açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın ülkemizde ve uluslararası alanda üstlendiği rolü vurguladı.

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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