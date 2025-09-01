Isparta Kuyucak'ta devlet destekli bağlarda üzüm hasadı başladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Kuyucak köyünde, devletin verdiği hibe ile kurulan bağlarda hasat dönemi açıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021'de sağlanan destekle uygulamaya konulan "Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme Pprojesi" kapsamındaki bağlarda üzümler toplanıyor.

Üretim alanı ve beklenti

Kuyucak köyünde yaklaşık 2 bin dekar alanda yürütülen üretimde, bu yıl 2 bin 500 ton üzüm hasadı bekleniyor. Ürünler, köy ekonomisine katkı sağlayacak şekilde toptan ve perakende piyasaya sunulacak.

Yalvaç Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Süleyman Yurtseven, üretimde geçmişte uygulanan yer bağcılığı sisteminden telli terbiye uygulamasına geçildiğini, bu değişikliğin üretimi ve geliri artırdığını vurguladı.

Fiyat ve sosyal etkiler

Yurtseven, üretilen üzümün kilogram fiyatının toptan 70 lira, perakende 130 lira olduğunu aktarırken, devlet destekli hibe projelerinin genç çiftçilere sağlanan önemli bir imkan olduğuna dikkat çekti. Yurtseven, "Devletimiz genç çiftçilerimizi hibe destekli projelerle destekledi. Bu sayede köyümüz göç vermeyi durdurdu ve köyümüze tersine göç başladı." ifadelerini kullandı.

Projenin ve desteklerin köy ekonomisine ve tarımsal üretime olumlu yansıdığı belirtiliyor.

