Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor

Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul, kendisine hediye edilen akülü aracın siyah olmasına üzülüyor; aracını ve evini pembeye boyamak için destek bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:09
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor

Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul akülü aracını pembeye boyamak istiyor

75 yaşındaki Sakine Akkul, çocukluğundan beri tutkunu olduğu pembe renkle boyadığı eviyle "Isparta’nın Barbie’si" olarak tanınıyor. Sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlanan Akkul'a, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından akülü engelli aracı hediye edildi.

Hayalini kurduğu araç siyah geldi, pembe hayali sürüyor

Akkul, aracın siyah olmasının "ruhuma uymadığını" söyleyerek en büyük dileğinin aracını pembe renge boyatmak olduğunu belirtiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini vurgulayan Akkul, "Pembeye çok aşığım, ruhum pembe. Aracım da pembe olsa çok daha güzel olurdu" diyor.

Kullanım kaygısı ve teşekkür

Akkul aracını çok beğendiğini ancak kullanmaktan çekindiğini ifade ediyor: "Çünkü korkuyorum. Nasıl kullanılacağını tam olarak anlamadım. Yola çıkınca bir araba çarpar da ölürüm diye çok korkuyorum. Çocuklarım annesiz kalır diye endişeleniyorum." İki kişilik bir şarjlı araç hayal ettiğini, yine de hediyeye şükrettiğini söylüyor. Kendisine aracı hediye eden Şadiye Başdeğirmen'e "Allah ondan razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Destek çağrısı: "Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra komşularıma hava atmak istiyorum"

Akkul, aracını pembeye boyadıktan sonra dışarı çıkıp komşularına hava atma hayalini şöyle ifade ediyor: "Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra komşularıma hava atmak istiyorum". Maddi yetersizlik nedeniyle hem aracını hem de evinin duvarlarını hayal ettiği canlı pembeye boyayamadığını, duvarların gitgide solduğunu anlatıyor.

Sosyal hayata dönüş ve destek beklentisi

Sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Sakine Akkul, "Ben Isparta’nın Barbie’si olarak herkesten yardım bekliyorum" diyerek destek çağrısında bulunuyor. Evde sıkıldığını ve dışarı çıkamadığını belirten Akkul, sevenlerinden yardım ve dayanışma bekliyor.

SAKİNE AKKUL

SAKİNE AKKUL

SAKİNE AKKUL

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de