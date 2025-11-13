Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul akülü aracını pembeye boyamak istiyor

75 yaşındaki Sakine Akkul, çocukluğundan beri tutkunu olduğu pembe renkle boyadığı eviyle "Isparta’nın Barbie’si" olarak tanınıyor. Sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlanan Akkul'a, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından akülü engelli aracı hediye edildi.

Hayalini kurduğu araç siyah geldi, pembe hayali sürüyor

Akkul, aracın siyah olmasının "ruhuma uymadığını" söyleyerek en büyük dileğinin aracını pembe renge boyatmak olduğunu belirtiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini vurgulayan Akkul, "Pembeye çok aşığım, ruhum pembe. Aracım da pembe olsa çok daha güzel olurdu" diyor.

Kullanım kaygısı ve teşekkür

Akkul aracını çok beğendiğini ancak kullanmaktan çekindiğini ifade ediyor: "Çünkü korkuyorum. Nasıl kullanılacağını tam olarak anlamadım. Yola çıkınca bir araba çarpar da ölürüm diye çok korkuyorum. Çocuklarım annesiz kalır diye endişeleniyorum." İki kişilik bir şarjlı araç hayal ettiğini, yine de hediyeye şükrettiğini söylüyor. Kendisine aracı hediye eden Şadiye Başdeğirmen'e "Allah ondan razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Destek çağrısı: "Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra komşularıma hava atmak istiyorum"

Akkul, aracını pembeye boyadıktan sonra dışarı çıkıp komşularına hava atma hayalini şöyle ifade ediyor: "Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra komşularıma hava atmak istiyorum". Maddi yetersizlik nedeniyle hem aracını hem de evinin duvarlarını hayal ettiği canlı pembeye boyayamadığını, duvarların gitgide solduğunu anlatıyor.

Sosyal hayata dönüş ve destek beklentisi

Sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Sakine Akkul, "Ben Isparta’nın Barbie’si olarak herkesten yardım bekliyorum" diyerek destek çağrısında bulunuyor. Evde sıkıldığını ve dışarı çıkamadığını belirten Akkul, sevenlerinden yardım ve dayanışma bekliyor.

SAKİNE AKKUL