DOLAR
34,81 -0,08%
EURO
36,83 -0,07%
ALTIN
2.972,43 -0,9%
BITCOIN
3.444.249,81 0,86%

Isparta Valisi Erin, Helikopter Kazasında Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Isparta Valisi Abdullah Erin, helikopter kazasında yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:27
Isparta Valisi Erin, Helikopter Kazasında Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Isparta Valisi Erin, Helikopter Kazası Sonrası Hastanede

Isparta Valisi Abdullah Erin, 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından hastaneye kaldırılan 2 askeri ziyaret etti. Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, helikopter kazası sonrası tedbir amaçlı sağlık kontrolüne alınan askerleri tedavi gördükleri Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Erin, açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun, durumları çok iyi. Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tedavi gören askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olay Yerinde İncelemeler Sürüyor

Öte yandan, helikopter kazasının olduğu olay yerinde ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Ekipler, düşen helikoptere havada temas ettikten sonra güvenli iniş yapan diğer askeri helikopter ile çevresinde inceleme yapıyor. Hastaneye kaldırılan iki askerin de bu güvenli iniş yapan helikopterde bulundukları belirtildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği Görevine Resmen Atandı
2
Stratcom Summit 24: İstanbul'da Yapay Zeka ile İletişim Devrimi
3
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı
4
İŞKUR, 2024'te 1,3 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi
5
Almanya'da Katolik Rahibe Cinsel Taciz Suçlaması: Mahkeme Kararı Onandı
6
Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Bakü'de Yapıldı
7
Şırnak'ta Yaban Hayvanı Ticareti: İki Kınalı Keklik Bulundu

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!