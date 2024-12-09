Isparta Valisi Erin, Helikopter Kazasında Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Isparta Valisi Erin, Helikopter Kazası Sonrası Hastanede

Isparta Valisi Abdullah Erin, 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından hastaneye kaldırılan 2 askeri ziyaret etti. Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, helikopter kazası sonrası tedbir amaçlı sağlık kontrolüne alınan askerleri tedavi gördükleri Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Erin, açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun, durumları çok iyi. Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tedavi gören askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olay Yerinde İncelemeler Sürüyor

Öte yandan, helikopter kazasının olduğu olay yerinde ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Ekipler, düşen helikoptere havada temas ettikten sonra güvenli iniş yapan diğer askeri helikopter ile çevresinde inceleme yapıyor. Hastaneye kaldırılan iki askerin de bu güvenli iniş yapan helikopterde bulundukları belirtildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.