Isparta ve Burdur'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Isparta ve Burdur'da Kar Yağışı Etkisi

Isparta ve Burdur, yoğun kar yağışından olumsuz etkileniyor. Isparta'nın yüksek kesimlerine düşen kar, sabah saatlerinde kent merkezine de ulaştı. Kısa süre içinde şehir beyaza büründü ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu.

Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Isparta Belediyesi, 50 iş makinesi ve 250 personel ile karla mücadele çalışmalarına hızla başladı. Şehrin çeşitli bölgelerinde kar temizleme ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Burdur'daki Ulaşım Sorunları

Burdur'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle Burdur-Antalya kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çeltikçi mevkisinde yolun karla kaplanması sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, Antalya-Burdur kar yolu ve diğer bağlantı yollarında temizlik çalışmaları sürdürmektedir. Ayrıca İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Isparta'nın yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Isparta'nın yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.