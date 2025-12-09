Isparta Yalvaç'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Çarşı Mahallesi Adalet Sarayı önünde meydana geldi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, Çarşı Mahallesi Adalet Sarayı önünde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza yaşandı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 32 AFF 128 plakalı motosiklet ile M.Ç. idaresindeki 65 ACN 598 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından kendisini ambulansla hastaneye sevk etti.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme ekiplerce başlatıldı.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.