İsrail 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı: Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli askerlerin sayısı 530 oldu

7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başladığından beri İsrail askerleri arasında ölenlerin sayısı 530'a çıktı. Bu askerlerin 194'ü karadan işgal operasyonunda hayatını kaybetti.

İsrail 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı: Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli askerlerin sayısı 530 oldu
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Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 1 askerinin hayatını kaybettiğini, 3 askerinin ağır şekilde yaralandığını İsrail ordusu duyurdu. 

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 17 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yaralanan 20 yaşındaki Givati Tugayı'ndan Çavuş Ori Gerby dün öldü.

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GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ÇATIŞMADA 3 ASKER YARALANDI

Gazze Şeridi'nde orta ve kuzey bölgelerinde yaşanan çatışmalarda 2'si orta, 1'i kuzeyde olmak üzere 3 yedek asker ağır yaralandı. 

Bu durumla birlikte, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda hayatını kaybeden İsrail askerleri 194'ü karadan işgal operasyonunda olmak üzere toplam 530 oldu.

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