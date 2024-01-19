İsrail 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı: Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli askerlerin sayısı 530 oldu

Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 1 askerinin hayatını kaybettiğini, 3 askerinin ağır şekilde yaralandığını İsrail ordusu duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 17 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yaralanan 20 yaşındaki Givati Tugayı'ndan Çavuş Ori Gerby dün öldü.





GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ÇATIŞMADA 3 ASKER YARALANDI

Gazze Şeridi'nde orta ve kuzey bölgelerinde yaşanan çatışmalarda 2'si orta, 1'i kuzeyde olmak üzere 3 yedek asker ağır yaralandı.

Bu durumla birlikte, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda hayatını kaybeden İsrail askerleri 194'ü karadan işgal operasyonunda olmak üzere toplam 530 oldu.