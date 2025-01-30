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İsrail, 110 Filistinli Esiri Bu Akşam Serbest Bırakacak

İsrail, anlaşmalar gereği önce ertelenen 110 Filistinli esiri TSİ 18:00'de serbest bırakmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:01
İsrail, 110 Filistinli Esiri Bu Akşam Serbest Bırakacak

İsrail, Filistinli Esirleri Serbest Bırakacak

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülükleri doğrultusunda İsrail, 110 Filistinli esiri TSİ 18:00'de serbest bırakmaya hazırlanıyor. Bu karar, İsrail'in daha önce yaptığı erteleme nedeniyle yaşanan sorunların arabulucularla yapılan görüşmeler sonucunda çözülmesiyle alındı.

Erteleme Sorunları Giderildi

İsrail devleti, daha önce Gazze Şeridi'ninde Han Yunus kentindeki esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşanan olayları gerekçe göstererek, esirlerin salınmasını ertelemişti. Ancak, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu pürüzler ortadan kaldırıldı.

Esirlerin Serbest Bırakılma Süreci

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Filistinli esirlerin serbest bırakılma işlemi TSİ 18:00'de gerçekleşecek. Daha önce yapılan açıklamalarda, “ikinci bir emre kadar” serbest bırakmanın askıya alındığı bildirilmişti. Ayrıca, Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne geri döndüğüne dair bilgi verilmişti.

Önceki Serbest Bırakmalar

Öte yandan, Gazze'de daha önce yapılan esir takasının üçüncü turunda 3 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilerek İsrail'e ulaştığı kaydedildi. Han Yunus'taki serbest bırakılma sırasında büyük bir coşku ve izdiham yaşanmış, esirler kalabalık içinde ilerlemekte zorluk çekmişti.

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