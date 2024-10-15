İsrail 15 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

İsrail 15 Filistinli Esiri Salıverdi

İsrail, 20 yıldır hapiste olan bir kişi de dahil olmak üzere, en az 15 Filistinli esiri serbest bıraktı. Bu durum, çeşitli cezaevlerinde cezalarını tamamlayan ve sağlık sorunları yaşayan esirlerin özgürlüğüne kavuşması anlamına geliyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Açıklama

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Nablus kentinden 20 yıl hapis yatan bir Filistinli de dahil olmak üzere en az 15 esiri serbest bıraktı" denildi.

Sağlık Sorunları ve Tahliye

Açıklamada, esirlerin çoğunun sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakıldığı ifade edildi. Ayrıca, 7 ay önce Şuafat Mülteci Kampı'nda gözaltına alınan 15 yaşındaki İyad Eşref'in, "uyuz hastalığı" belirtileri nedeniyle bu sabah şartlı tahliye edildiği aktarıldı.

İzinsiz Serbest Bırakma Koşulları

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in İyad Eşref'i ev hapsi ve elektronik kelepçe ile tahliye ettiğini, ayrıca ailesi ile kalmaması şartını yürürlüğe koyduğunu bildirdi. Bu durum, çocuklar ve yaşlılar arasında yaşanan sağlık sorunlarının göz ardı edildiğini gösteriyor.

Son Durum

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltı faaliyetlerinde artış görüldü. Bu süreçte, Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısı 11,300'ü geçti.