DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.624.859,25 0,29%

İsrail 20 Filistinliyi Gazze'de Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 20 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest kalanlar hastanede muayene ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:09
İsrail 20 Filistinliyi Gazze'de Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nde 20 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü soykırım operasyonları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 20 Filistinliyi serbest bıraktığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir otobüsle Gazze Şeridi'ne geri getirildi. Serbest kalan bireylerin sağlık durumları endişe verici olarak değerlendiriliyor.

Serbest bırakılan Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Gazze Avrupa Hastanesi'ne yönlendirildiği belirtildi. Burada yorgunluk belirtileri gösteren Filistinliler, detaylı sağlık muayenesinden geçirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geleceğin Akademisyenleri İklim Değişikliği Konusunda Bilinçlendiriliyor
2
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de Ruhsatsız Silah Yasası ve Güvenlik Operasyonlarını Değerlendirdi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü Kutladı
4
Taksim Meydanı'nda Su Borusu Patladı, Metro İstasyonu Etkilendi
5
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı
6
İsrail'in Gazze'deki Soykırımı ve Spor Dünyasının Sessizliği
7
Balıkesir'de 23 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak