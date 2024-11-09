İsrail 20 Filistinliyi Gazze'de Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nde 20 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü soykırım operasyonları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 20 Filistinliyi serbest bıraktığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir otobüsle Gazze Şeridi'ne geri getirildi. Serbest kalan bireylerin sağlık durumları endişe verici olarak değerlendiriliyor.

Serbest bırakılan Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Gazze Avrupa Hastanesi'ne yönlendirildiği belirtildi. Burada yorgunluk belirtileri gösteren Filistinliler, detaylı sağlık muayenesinden geçirilmektedir.