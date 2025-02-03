İsrail, 2023'te Batı Şeria'da 70 Filistinliyi Öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Çarpıcı Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2023 yılı başından itibaren İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 10'u çocuk, 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını artırdığına dikkat çekildi.

Saldırıların Detayları

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenlediği saldırılar sonucu Cenin'de 38, Tubas'ta 15, Nablus'ta 6, Tulkerim'de 5, El Halil'de 3, Beytüllahim'de 2 ve Kudüs'te 1 Filistinlinin öldüğü vurgulandı. Bunlar arasında 10 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlının bulunduğu bilgisi yer aldı.

Son Dönemde Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemlendi. Aynı dönemde, 900'den fazla Filistinli çeşitli nedenlerle hayatını kaybetti.

Cenin'deki Saldırılar

Gazze'de sağlanan ateşkesin 19 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı. Saldırılar, 27 Ocak'tan itibaren Tulkerim'e kaydırıldı. İsrail, bu saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına büyük zarar verirken, bölgedeki evleri de yıkmakta ve sivil yerleşimlerin güvenliğini tehdit etmektedir.

Filistinlilere Yönelik Tehditler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürerek, altyapıyı askeri iş makineleri ile tahrip etmekte ve Filistinlileri göçe zorlamaktadır. Bu süreçte, sivil yerleşim yerleri de zarar görmektedir.