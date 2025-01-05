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İsrail 2024'te Batı Şeria'da 16.612 İhlal Gerçekleştirdi

Filistin Kurtuluş Örgütü, 2024'te Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin toplam 16.612 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 20:39
İsrail 2024'te Batı Şeria'da 16.612 İhlal Gerçekleştirdi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 16.612 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konseyin raporuna göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da 13.641 ihlal gerçekleştirirken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2.971 ihlal gerçekleştirmiştir. En çok ihlalin görüldüğü şehirler ise El Halil (2.934), Nablus (2.531) ve Ramallah (2.224) olarak kaydedilmiştir.

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsraillilerin ihlalleri ise Nablus'ta 806 saldırı, El Halil'de 657 ihlal ve Ramallah'da 532 ihlalle yoğunlaşmıştır. Bu ihlaller sırasında, zeytin ağaçları dahil olmak üzere 14.212 ağaça zarar verilmiştir; bunlardan 10.459'u zeytin ağacıdır.

İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 51 Filistin toprağını gasbetmiş olup, 2024 yılı itibarıyla Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısı 770.420'ye ulaştı.

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 167'si çocuk olmak üzere toplam 836 Filistinli hayatını kaybetti.

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