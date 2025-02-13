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İsrail, 21 Ocak'tan Bu Yana 380 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'da 380 Filistinliyi gözaltına aldı, bu süreçte ailelere yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:54
İsrail, 21 Ocak'tan Bu Yana 380 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik geniş çaplı bir saldırıya başladığı 21 Ocak'tan bu yana Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu toplam 380 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Kulübü tarafından yapılan açıklamada, özellikle Cenin, Tulkerim ve Tubas bölgelerinde gözaltı operasyonlarının ve sahadaki sorgulamaların arttığı vurgulandı. Açıklamada, 21 Ocak'tan beri Cenin’de 150, Tulkerim’de 125 ve Tubas’ta 105 Filistinlinin gözaltına alındığı, ayrıca ailelerine yönelik sistematik şiddet ve kötü muamele uygulandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'da toplam gözaltına alınanların sayısının 15 bin 500'e ulaştığı, bunların arasında 455 kadının ve 1115 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılar

19 Ocak Pazar günü yapılan ateşkesin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de süren şiddetli operasyonları 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta ise Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. 8 Şubat'ta Tamun'da yürütülen baskının ardından İsrail güçlerini geri çekti. 9 Şubat’ta saldırılar, Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı’nı da kapsayacak şekilde devam etti. Dünkü saldırılarda hamile bir kadın ve karnındaki bebeğiyle birlikte toplam 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sonuç olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 912 Filistinli hayatını kaybetti ve 7 bine yakın kişi yaralandı.

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